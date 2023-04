Roma-Milan con Giroud, uomo dei gol pesanti | Serie A News

Olivier Giroud ha recuperato per Roma-Milan di domani pomeriggio allo stadio 'Olimpico'. Guiderà l'attacco dei rossoneri di Stefano Pioli

Olivier Giroud tornerà titolare, al centro dell'attacco rossonero, in occasione di Roma-Milan, partita della 32^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani pomeriggio, alle ore 18:00, allo stadio 'Olimpico' nella Capitale. Ne ha parlato 'Tuttosport' oggi in edicola.

Roma-Milan con Giroud titolare nel 4-2-3-1 rossonero — Dopo aver saltato per precauzione il Lecce, dunque, in seguito alle botte prese nel doppio confronto di Champions League contro il Napoli sul tendine d'Achille della gamba sinistra, Giroud si è gestito in questi giorni. Un paio di allenamenti differenziati, poi un paio con il gruppo, quindi il completo recupero per domani.

Stefano Pioli schiererà, dunque, nuovamente titolare Giroud in Roma-Milan, un match dove in palio ci sono tre punti fondamentali per la corsa ad un posto in Champions League e per il vantaggio negli scontri diretti, visto che, come si ricorderà, quello di andata - a gennaio - era finito 2-2. La famigerata partita che sancì l'inizio della crisi di inizio anno del Diavolo.

Rebic e/o Origi, al contrario, in campo contro la Cremonese — Giroud, da quando veste la maglia rossonera, è sempre stato uomo dei gol pesanti, ha commentato 'Tuttosport'. In Roma-Milan la sua esperienza e il suo killer instinct sotto porta serviranno moltissimo. Ante Rebic e Divock Origi, che si giocheranno una maglia da titolare per il turno infrasettimanale di 'San Siro' contro la Cremonese, lo hanno fatto finora sempre rimpiangere.

Per il resto, Pioli per la trasferta nella Capitale dovrà rinunciare soltanto a Tommaso Pobega e Zlatan Ibrahimovic. In difesa torneranno capitan Davide Calabria e Simon Kjær; a centrocampo ecco Sandro Tonali e Ismaël Bennacer con Rade Krunic; in attacco Giroud sarà assistito da Brahim Díaz e, naturalmente, Rafael Leão. Ala destra, il vero obiettivo di mercato del Milan >>>