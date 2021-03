Roma-Milan 1-2, Sconcerti: “Il Milan è irreale” | Serie A News

Roma-Milan 1-2: il punto di vista di Sconcerti

Mario Sconcerti, giornalista sportivo, ha commentato l’esito di Roma-Milan 1-2, posticipo della 24^ giornata di Serie A dello stadio ‘Olimpico‘, sulle colonne del ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola.

“Roma-Milan è stata una delle partite migliori della stagione, decine di tiri, grandi giocatori in campo, alcuni di livello internazionale come Gigio Donnarumma, Franck Kessié, Fikayo Tomori, Jordan Veretout e soprattutto Henrikh Mkhitaryan. Ma è il Milan che prende il risultato reale della partita e resta sulla scia dell’Inter. Ha qualcosa di irreale il Milan a quest’altezza perché ottiene dai suoi giocatori più di quello che forse hanno davvero e riesce a farne un uso sorprendente dominando a tratti un avversario che ha perfino più qualità naturale”.

“È un risultato molto importante perché porta punti e personalità, davvero un’ottima squadra molto vicina a diventare una grande squadra – ha proseguito poi Sconcerti su Roma-Milan -. Zlatan Ibrahimović si è fatto male nel momento per lui ideale, può partire più sereno per Sanremo. Un lieto fine dolce-amaro per una storia molto meno seria del resto della squadra. Il campionato si sposta sempre più dalla parte dell’Inter, ormai cresciuta in molti suoi momenti di gara e trascinata da un Romelu Lukaku nemmeno più sorprendente. In questo momento sembra non esserci incertezza sul calcolo finale. È stata trovata la squadra più forte”. Intanto, dalla Spagna, parlano di un ‘affare già chiuso’ per il Milan del futuro >>>