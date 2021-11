Roma-Milan 1-2, Pioli: “Consapevoli della nostra forza” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato al termine di Roma-Milan 1-2 dello stadio 'Olimpico'. Soddisfatto e contento dei suoi ragazzi

"Le squadre che affrontiamo sono molto competitive - la chiosa del mister -, l'Inter per me resta la favorita per il titolo. Sa come si vince. Il Napoli è fortissimo e la Juventus non è fuori dai giochi. La cosa che mi piace di più è la consapevolezza: l'anno scorso, per vincere contro le big, sembrava ci fosse bisogno di un miracolo. Queste partite ci danno forza, convinzione e morale: dobbiamo cavalcare questo momento". Milan, in arrivo un giovane bomber a parametro zero? Le ultime >>>