Cori anti-Lukaku, Milan pronto a collaborare con le autorità

Il Milan aveva già condannato l'accaduto in un comunicato

Ad ogni modo, il Milan, con un comunicato ufficiale diramato immediatamente dopo le ore successive alla partita contro i giallorossi, aveva già condannato quanto ascoltato e offerto il proprio aiuto per individuare i colpevoli degli episodi di razzismo. «Nel Milan non c'è spazio per discriminazione e intolleranza. E siamo certi che questo atteggiamento sia condiviso tra i nostri veri sostenitori che ci seguono costantemente. Ci impegneremo insieme alle autorità affinché vengano accertati i fatti e individuati i responsabili degli insulti ascoltati allo stadio 'Olimpico' di Roma. Pronti anche ad applicare il nostro codice etico per punire i singoli colpevoli».