Rissoso, irascibile Ibrahimovic: i precedenti dello svedese del Milan

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, non è nuovo ad episodi che lo hanno portato a litigi ed espulsioni dal terreno di gioco

Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , ha pagato con un'espulsione il battibecco a distanza con l'arbitro Fabio Maresca di Napoli. Un cartellino rosso, forse, un po' affrettato quello ricevuto dall'attaccante svedese, alla sua prima espulsione stagionale in Serie A con il Diavolo.

'Tuttosport' oggi in edicola , comunque, ha ricordato come Ibrahimovic, nel corso della sua carriera, si sia spesso rivelato rissoso e irascibile . E, soprattutto quando era più giovane, ha spesso litigato sul terreno di gioco, rendendosi protagonista di episodi poco edificanti.

Quando giocava nella Juventus , per esempio, Ibra litigò con Olivier Dacourt e Sinisa Mihajlovic , i quali militavano, all'epoca, entrambi nell' Inter . Con l'attuale tecnico del Bologna, poi, Ibrahimovic ha stretto un gran rapporto di amicizia. La sua prima espulsione con il Milan arrivò nel marzo 2011 , quando, a 'San Siro', il Diavolo non andò oltre l'1-1 contro il Bari già retrocesso.

Ibrahimovic, visibilmente nervoso, colpì con un fallo di reazione Marco Rossi , difensore ospite e fu espulso. Tre giornate di squalifica poi ridotte a due. Ibrahimovic, dunque, saltò Palermo-Milan 1-0 e Milan-Inter 3-0 (il derby Scudetto di quella stagione). Tornò in campo a Firenze , venendo espulso nuovamente nel finale di gara per qualche parola di troppo detta al guardalinee.

Risultato? Altre tre giornate di squalifica. Saltò i match contro Sampdoria, Brescia e Bologna, tutti vinti dai rossoneri allora guidati da Massimiliano Allegri. Ibrahimovic, poi, saltò altre tre gare con il Milan la stagione seguente, 2011-2012, per lo schiaffo in faccia al difensore Salvatore Aronica in Milan-Napoli 0-0 del 5 febbraio 2012.