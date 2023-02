Rinnovo Leao, procede la trattativa con il Milan: le ultime

Milan, le ultime sul rinnovo di Leao

La trattativa, si legge, tra dirigenza rossonera e i rappresentanti di Leao procederebbe e dovrebbe considerare tutti i fattori, clausola inclusa. In passato sarebbe stato oggetto di discussione e non è escluso che possa essere affrontato nuovamente in futuro per cercare di chiudere la trattativa. Un nodo che dunque andrebbe considerato, sia che Leao voglia o meno abbassarlo, così come va considerato l'ormai celeberrimo "Lodo Sporting": il Lille avrebbe perso tutti i ricorsi fatti al Tas dunque il 17 rossonero sarebbe ancora condannato al pagamento del 50% di una multa allo Sporting Lisbona del valore di 19 milioni di euro. Vedremo come andrà questa trattativa tra Milan e Leao.