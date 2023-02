Rinnovo Leao, un nodo fondamentale per il Milan: tra clausola e multa

Il Milan deve ancora trattare per il rinnovo di Rafael Leao, un importante svincolo per il futuro del club rossonero

Il Milan deve ancora trattare per il rinnovo di Rafael Leao , un importante svincolo per il futuro del club rossonero. Ne parla l'edizione odierna del Corrirere della Sera.

Milan, tiene banca il rinnovo di Leao

Da Milano a Roma, si legge, passando per Firenze. L’ultimo giorno di mercato è povero di affari conclusi, ma ricco di tensioni. Le scorie di trattative serrate e durissime potrebbero lasciare il segno, condizionare gli umori e anche il rendimento dei giocatori che hanno immaginato lo strappo e adesso invece devono riciclarsi. Il Milan è chiamato a difendersi perché il rinnovo di Leao, in scadenza nel 2024, sarebbe tutto fuorché probabile. Nell’ultimo mese l’operazione ha subito un deciso rallentamento. Sul tavolo anche la clausola rescissoria, che Rafa avrebbe chiesto di dimezzare: da 150 milioni sino a 70-80, mentre il Diavolo vorrebbe cancellarla. L’altro nodo, apparentemente insuperabile, è la multa da quasi 20 milioni che il portoghese deve allo Sporting Lisbona. E non aiuta la complessa trattativa legata al numero degli agenti, una specie di Sudoku. Sullo sfondo la solita Premier. Mercato Milan, per Zaniolo e Ziyech non è finita: le ultime news >>>