Rigori Milan, bel problema. Errori di Theo e Giroud; Maignan non para più

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento ai rigori del Milan. Quelli avuti in favore e quelli, invece, avuti contro in questa stagione. Sono ben undici i rigori che il Milan ha subito in questa stagione: oggettivamente troppi, pesano sul conteggio punti dei rossoneri in classifica. Quello di Teun Koopmeiners in Milan-Atalanta 1-1 e quello di Riccardo Orsolini in Milan-Bologna 2-2 di qualche settimana fa, per esempio, sono costati 4 punti al Diavolo.