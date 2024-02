Restyling San Siro, domani Milan e Inter da Sala: regna lo scetticismo

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come domani, in Comune a Milano, andrà in scena un incontro tra Milan, Inter e il Sindaco Giuseppe Sala per analizzare e approfondire il progetto di restyling dello stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro promulgato dall'Amministrazione Comunale per evitare che i due club costruiscano un nuovo stadio di proprietà, traslocando - rispettivamente - a San Donato Milanese e Rozzano.