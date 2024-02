Rennes-Milan, Pioli con i titolari: l’Europa League può salvare la stagione

Motivo per cui, ha scritto oggi il quotidiano romano, per Rennes-Milan Pioli ricorrerà, di fatto, ai suoi titolari. Nella formazione che scenderà in campo domani sera in Francia si vedranno pochi cambi. Gli esperimenti dell’ultima giornata di campionato non sono andati a buon fine, e allora tocca ancora ai soliti noti condurre la squadra più avanti possibile in Europa.

L'Europa League come unico obiettivo concreto. Per Pioli e per il Milan — D'altronde con l’eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa Italia, e con una corsa allo Scudetto ormai conclusa anzitempo, l’unica vera strada da percorrere per il Milan resta l’Europa League. Il club di Via Aldo Rossi ha messo in cima alle priorità della stagione la possibilità di vincere il trofeo europeo, e dunque vedremo sempre più spesso il Milan dei titolari il giovedì sera.

Per Pioli passare il turno agevolmente contro il Rennes vorrebbe dire anche respirare una boccata d'aria buona, visto che la sua. posizione in vista della prossima stagione è a rischio. Superare i francesi, poi, anche dal punto di vista morale, caricherebbe il gruppo per Milan-Atalanta di domenica sera a 'San Siro' in campionato. In mezzo al campo, spazio a Yunus Musah e Tijjani Reijnders, in attacco si rivedranno Christian Pulisic e Rafael Leão. Un dubbio sul centravanti: Olivier Giroud o Luka Jović, che sarà squalificato due giornate in Serie A? LEGGI ANCHE: Rennes-Milan, rifinitura a Milanello: per Pioli solo buone notizie >>>

