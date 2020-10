Rebic, terapia conservativa per il gomito: derby nel mirino

Rebic ancora fuori: per il derby il recupero è possibile

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Non soltanto Alessio Romagnoli e Zlatan Ibrahimovic i dubbi di Stefano Pioli per il derby Inter-Milan di sabato 17 ottobre, ore 18:00, a San Siro. Anche Ante Rebic, classe 1993, attaccante croato ex Eintracht Francoforte, punta, infatti, ad esserci per la stracittadina nonostante si sia fermato recentemente per infortunio. Rebic, infatti, si è lussato il gomito sinistro a Crotone e ha saltato le sfide contro Rio Ave e Spezia. Due giorni fa il numero 12 del Milan si è sottoposto ad una visita specialistica con il professor Alessandro Castagna. Questi ha disposto di proseguire con la terapia conservativa per il gomito. Le condizioni di Rebic, quindi, saranno valutate intorno la metà della prossima settimana: un’ulteriore visita specialistica stabilità se l’attaccante potrà esserci o meno nel derby. Il giocatore non vorrebbe saltare il big match di Serie A e sta facendo di tutto per recuperare. Dallo staff medico del club rossonero, però, predicano calma e pazienza. Questo perché per mettere a posto gli infortuni di certe articolazioni ci vuole il giusto tempo ed affrettare i rientri, a lungo andare, può risultare anche controproducente. CALCIOMERCATO MILAN, DUE QUESTIONI SPINOSE PER I ROSSONERI >>>