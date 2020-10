Rebic pronto per il derby? Milan ottimista

Rebic tenta il recupero per il derby Inter-Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan, in vista del derby di sabato 17 ottobre, ore 18:00, in casa dell'Inter, dovrebbe recuperare il capitano Alessio Romagnoli. Su Zlatan Ibrahimovic persiste ancora qualche dubbio: finché non sarà negativo ad un doppio tampone che ne attesta il superamento del coronavirus, lo svedese non potrà essere considerato abile ed arruolabile per la stracittadina. Dopo la sosta della Serie A, però, ha sottolineato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, dovrebbe essere pronto Ante Rebic. Il croato ha fatto un controllo specialistico ieri e tutto procede per il meglio. I tempi, è vero, sono stretti. Ma Rebic ha una soglia del dolore piuttosto alta ed una capacità di recupero piuttosto veloce. Lo staff del Diavolo è ottimista di riaverlo per il derby Inter-Milan.