Real Madrid-Milan, Leao di nuovo nell'undici iniziale — L'attaccante portoghese, classe 1999, è legatissimo al Milan ed a Milano sta bene. Inutile nasconderlo, però: Leao non può essere soddisfatto della situazione che sta vivendo con il suo allenatore, che da tre partite di fila lo manda in panchina in campionato. Il numero 10 rossonero non riesce a mettere in pratica le sue indicazioni in fase di non possesso e, per il quotidiano sportivo nazionale, non ci è riuscito neanche nei 28' poi giocati nella ripresa dell'U-Power Stadium di Monza.

È vero, ha fatto un paio di azioni da vero Leao. Ma ha faticato a correre all'indietro, a coprire gli spazi ed a non uscire dal match. Esattamente ciò che gli chiede Fonseca. In Real Madrid-Milan, presumibilmente, Leao tornerà tra i titolari: scontato che dovrà dare una mano a coprire la fascia perché sarà la squadra di Carlo Ancelotti a fare la partita. Ma è logico anche pensare che avrà gli spazi per ripartire e fare male.

Non segna in Champions League da un anno esatto — Leao non segna in Champions League da un anno, 7 novembre 2023, con il gol in rovesciata in Milan-PSG 2-1. Non sarà valutato esclusivamente per ciò che farà con il pallone tra i piedi e, se in futuro continuerà a giocare titolare, lo dirà di fatto la sua prestazione di domani al 'Bernabéu'. I bonus di Leao, infatti, ha sottolineato 'La Gazzetta dello Sport', sono finiti dopo la sosta di ottobre, quando è andato in panchina conto l'Udinese perché Fonseca, qualche giorno prima nello spogliatoio, aveva chiesto a tutti di dare il massimo in termini di corsa e sacrificio.

Lo stesso Leao, prima di Bayer Leverkusen-Milan, aveva dichiarato di volerlo fare, ma i buoni propositi sono rimasti tali. Ecco spiegato il perché Fonseca, secondo la 'rosea', con lui è passato alla 'terapia d'urto' della panchina. Ovvero, visto che le parole non sono servite, adesso vedremo se saranno state utili le tre panchine di fila in Serie A. Al 'Santiago Bernabéu' la prima risposta. E il confronto con Vinícius Júnior, al quale viene spesso accomunato, magari non potrà che stimolarlo a fare meglio.