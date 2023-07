Milan, Furlani: “Obiettivi? Essere competitivi in Italia e in Europa”

"Ci focalizziamo sul mercato, ma la crescita passa anche da altro"

Furlani ha poi proseguito tracciando il solco della stagione del Milan. Ma anche la strada per il futuro. «Inizia la stagione. Gli obiettivi di questa stagione sono quelli di sempre, da cinque anni ovvero da quando io sono qua: di essere competitivi in Italia e in Europa. Ci focalizziamo tutti sul mercato, ma il lavoro è anche a livello organizzativo, sulle infrastrutture, a livello di far crescere il Milan in varie maniere e in maniera soda». Milan, il clamoroso ritorno che beffa l'Inter >>>