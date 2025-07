Quotidiani sportivi, le prime pagine: Vlahovic, Estupinan e l’amichevole

1 di 3

GAZZETTA DELLO SPORT

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 24 luglio 2025

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan e della volontà dei rossoneri di prendere Dušan Vlahović dalla Juventus in questa sessione estiva di calciomercato. Nell'operazione potrebbe finire Malick Thiaw. I rossoneri, che perdono 0-1 in amichevole contro l'Arsenal, pronti a dare al serbo la maglia numero 9.

In alto, sotto la testata, si parla della Juve: ieri sera è sbarcato a Torino il portoghese João Mário, terzino destro in arrivo dal Porto in uno scambio con Alberto Costa. Ora mancano altri cinque colpi, dalla difesa all'attacco, per ristrutturare completamente la squadra per il tecnico Igor Tudor.

Hakan Çalhanoğlu resta all'Inter e, nel modulo del nuovo allenatore dei nerazzurri, Cristian Chivu, giocherà un po' più vicino agli attaccanti. Rilancio del Napoli per Dan Ndoye, promesso sposo del Nottingham Forest: pronti 40 milioni di euro per lo svizzero, il Bologna riflette sulla proposta.