Quotidiani sportivi, le prime pagine: Coppa Italia e calciomercato invernale

giovedì 19 dicembre 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del duello Scudetto tra l'Inter di Simone Inzaghi e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini (con il Napoli di Antonio Conte 'terzo incomodo'). Nessuno, infatti, segna in Serie A quanto le due compagini nerazzurre.

La 'Dea', ieri sera al 'Gewiss Stadium', ha confermato questo trend rifilando un perentorio 6-1 al Cesena negli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2024-2025. Questa sera, invece, alle ore 21:00, i Campioni d'Italia in carica riceveranno a 'San Siro' l'Udinese con l'obiettivo di staccare il pass per i quarti.

Ieri, allo stadio 'Olimpico', la Roma di Claudio Ranieri è riuscita nell'impresa, battendo 4-1 la Sampdoria (doppietta di Artem Dovbyk): ai quarti, nel febbraio 2025, troverà il Milan. La 'rosea' parla anche dei rossoneri di Paulo Fonseca e, in particolare, del flop degli acquisti fatti nell'ultimo calciomercato estivo, da Álvaro Morata ad Emerson Royal.

A proposito di mercato: in vista, per gennaio 2025, uno scambio tra Juventus e Napoli: Danilo e Nicolò Fagioli potrebbero finire sotto il Vesuvio, con Giacomo 'Jack' Raspadori a fare il percorso inverso, in direzione Torino. Intanto il Genoa ha cambiato proprietario: 'Grifone' acquistato dal rumeno Dan Șucu, proprietario anche del Rapid Bucarest. PROSSIMA SCHEDA