Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juve-Inter 0-1 tra le polemiche

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, si colora di nerazzurro per la vittoria dell'Inter in casa della Juventus nel Derby d'Italia disputatosi ieri sera all'Allianz Stadium di Torino. Il successo arriva grazie ad un calcio di rigore siglato dal turco Hakan Çalhanoğlu nel pieno recupero del primo tempo. Match pieno di polemiche, farà discutere la direzione di gara dell'arbitro Massimiliano Irrati. Un palo ed una traversa per la 'Vecchia Signora' di Massimiliano Allegri, che ora dichiara di pensare al quarto posto. Simone Inzaghi, invece, parla anche del possibile rinnovo del suo contratto. Il Napoli passa (3-1) sul campo dell'Atalanta e raggiunge momentaneamente il Milan al primo posto nella classifica di Serie A. Stasera, ore 20:45, a 'San Siro' contro il Bologna, sospinto dalla carica di 70mila tifosi, la squadra di Stefano Pioli sarà dunque obbligata a vincere per mantenere inalterato il suo vantaggio sulle inseguitrici.