Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, in arrivo Estupinan

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la trattativa di calciomercato per il trasferimento di Ademola Lookman dall'Atalanta all'Inter. Primo contatto tra i club, è braccio di ferro: il nigeriano chiede di essere ceduto ai meneghini. Il Napoli, anch'egli interessato a Lookman, ora pensa anche a Federico Chiesa (Liverpool) e Jack Grealish (Manchester City).