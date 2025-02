Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan-Feyenoord, il grande giorno

1 di 3

GAZZETTA DELLO SPORT

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 18 febbraio 2025

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter, reduce dalla sconfitta sul campo della Juventus in campionato. In giornata, ad Appiano Gentile, è prevista la visita del Presidente Giuseppe Marotta: obiettivo, ricaricare la squadra e stare vicino all'allenatore Simone Inzaghi ed ai giocatori nerazzurri nella corsa verso lo Scudetto.

In alto, sotto la testata, si parla delle partite di ritorno dei playoff della Champions League 2024-2025 in programma. Milan-Feyenoord, alle ore 18:45, con i rossoneri che si affideranno all'ex di turno, Santiago Giménez, per cercare di ribaltare lo 0-1 incassato all'andata in Olanda. Poi, Atalanta-Bruges, alle ore 21:00, con la 'Dea' chiamata rimontare dal k.o per 1-2 rimediato in Belgio.

Parla Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan tra gli anni Ottanta e Novanta: si dice disponibile ad aiutare, da fuori e non dalla panchina, il Monza dell'amico dirigente Adriano Galliani. In panchina, invece, debutterà presto in Serie A l'ex difensore Cristian Chivu: sostituirà, infatti, Fabio Pecchia (esonerato ieri) nel ruolo di tecnico del Parma, invischiato nella lotta per la salvezza.