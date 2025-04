Quotidiani sportivi, le prime pagine: il duello Scudetto e Milan-Atalanta

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del duello in vetta al campionato di Serie A tra Inter e Napoli . Gli azzurri di Antonio Conte , vincendo 0-1 ieri sul campo del Monza (gol di Scott McTominay ) hanno agganciato momentaneamente i nerazzurri in vetta a quota 71 punti .

La squadra di Simone Inzaghi è però chiamata a reagire nel pomeriggio, alle ore 18:00, quando scenderà in campo in casa del Bologna. Dovrà rinunciare a Federico Dimarco e Marcus Thuram. Quello che, però, tiene banco nelle ultime ore è il 'mal di pancia' di Conte, che non perde occasione per ricordare al suo Presidente, Aurelio De Laurentiis, di dover avere i mezzi per poter lottare per vincere ad armi pari.