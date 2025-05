Quotidiani sportivi, le prime pagine: Barcellona-Inter, che spettacolo

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica praticamente per intero la sua prima pagina a Barcellona-Inter, semifinale di andata della Champions League 2024-2025 terminata 3-3 in Spagna. Nerazzurri avanti di due gol (colpo di tacco di Marcus Thuram, rovesciata di Denzel Dumfries), poi ripresi dalla magia di Lamine Yamal e da Ferrán Torres.