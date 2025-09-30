Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: "Via libera alla vendita di San Siro a Milan e Inter: sì del Consiglio"

Prima pagina Tuttosport: 'Via libera alla vendita di San Siro a Milan e Inter: sì del Consiglio'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 30 settembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 30 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Maurizio Arrivabene, ex amministratore delegato della Juventus, che spiega come non sia assolutamente pentito per aver acquistato, nel gennaio 2022, l'attaccante serbo Dušan Vlahović.

In alto, sotto la testata, l'ennesima sconfitta (1-2) del Torino di Marco Baroni sul campo del Parma in uno dei 'Monday Night' del 5° turno di campionato. Non basta, ai granata, il super gol di Cyril Ngonge: una doppietta dell'attaccante argentino Mateo Pellegrino li condanna al terzo stop in cinque partite. E ora il tecnico rischia.

Arrivato nella notte dal Consiglio Comunale di Milano il via libera alla vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. I due club, ora, potranno iniziare a progettare e poi a costruire in quella zona il loro nuovo stadio condiviso, per poi procedere alla demolizione del 'Meazza' a lavori ultimati.

In giornata ritorna la Champions League 2025-2026, con le partite della seconda giornata della Fase Campionato: Atalanta-Bruges (ore 18:45) e Inter-Slavia Praga (ore 21:00) in agenda. Con Federico Dimarco che, in casa nerazzurra, sputa veleno contro l'ex allenatore Simone Inzaghi.

