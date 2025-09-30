In alto, sotto la testata, l'ennesima sconfitta ( 1-2 ) del Torino di Marco Baroni sul campo del Parma in uno dei 'Monday Night' del 5° turno di campionato. Non basta, ai granata, il super gol di Cyril Ngonge : una doppietta dell'attaccante argentino Mateo Pellegrino li condanna al terzo stop in cinque partite. E ora il tecnico rischia.

Arrivato nella notte dal Consiglio Comunale di Milano il via libera alla vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. I due club, ora, potranno iniziare a progettare e poi a costruire in quella zona il loro nuovo stadio condiviso, per poi procedere alla demolizione del 'Meazza' a lavori ultimati.