Arrivato il sì del Consiglio Comunale di Milano sulla delibera della vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. Svolta epocale: ora lo stadio e i terreni intorno appartengono a rossoneri e nerazzurri. Sarà realizzato un nuovo stadio condiviso, con il 'Meazza' che sarà abbattuto al termine dei lavori.
A proposito di Inter, questa sera in campo alle ore 21:00 a 'San Siro' contro lo Slavia Praga per la seconda giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026; la squadra di Cristian Chivu sarà preceduta, nel pomeriggio (ore 18:45), da Atalanta-Bruges.
Non si sciolgono, invece, a Napoli, le tensioni tra l'allenatore Antonio Conte e Kevin De Bruyne, sostituito domenica sera contro il Milan e visibilmente contrariato. Nessun colloquio tra i due, resta la distanza.
