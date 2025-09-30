Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juventus-Milan, Rabiot e la sfida del grande ex”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juventus-Milan, Rabiot e la sfida del grande ex”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Juventus-Milan, Rabiot e la sfida del grande ex'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 30 settembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 30 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Adrien Rabiot, centrocampista del Milan che domenica sera scenderà in campo, con la maglia rossonera, in casa della Juventus, sua ex squadra per cinque stagioni. Focus anche sui numeri, impressionanti, di Christian Pulisic da quando gioca in Serie A.

LEGGI ANCHE

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 30 settembre 2025

Arrivato il sì del Consiglio Comunale di Milano sulla delibera della vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. Svolta epocale: ora lo stadio e i terreni intorno appartengono a rossoneri e nerazzurri. Sarà realizzato un nuovo stadio condiviso, con il 'Meazza' che sarà abbattuto al termine dei lavori.

A proposito di Inter, questa sera in campo alle ore 21:00 a 'San Siro' contro lo Slavia Praga per la seconda giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026; la squadra di Cristian Chivu sarà preceduta, nel pomeriggio (ore 18:45), da Atalanta-Bruges.

Non si sciolgono, invece, a Napoli, le tensioni tra l'allenatore Antonio Conte e Kevin De Bruyne, sostituito domenica sera contro il Milan e visibilmente contrariato. Nessun colloquio tra i due, resta la distanza.

Leggi anche
Bucchioni: “L’atteggiamento del Milan ha sorpreso il Napoli”
Corazzi su Modric: “La sfida con De Bruyne è impietosa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA