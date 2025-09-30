Arrivato il sì del Consiglio Comunale di Milano sulla delibera della vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. Svolta epocale: ora lo stadio e i terreni intorno appartengono a rossoneri e nerazzurri. Sarà realizzato un nuovo stadio condiviso, con il 'Meazza' che sarà abbattuto al termine dei lavori.