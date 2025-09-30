Rialza la testa la Lazio di Maurizio Sarri che passa (3-0) sul campo del Genoa in uno dei 'Monday Night' del 5° turno di campionato: reti di Matteo Cancellieri, Valentín 'Taty' Castellanos e Mattia Zaccagni. Rientrato, invece, secondo il quotidiano romano, a Napoli, il caso tra Antonio Conte e Kevin De Bruyne dopo la sostituzione del calciatore belga nel finale di gara contro il Milan.
In Champions, occhio a Chelsea-Benfica di stasera, con il ritorno di José Mourinho a 'Stamford Bridge' e a Villarreal-Juventus di domani sera (ore 21:00), perché si prepara a tornare titolare, al centro dell'attacco dei bianconeri, l'attaccante canadese Jonathan David.
