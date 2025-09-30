Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: 'Inter-Slavia Praga, Lautaro Martínez all'euroesordio'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 30 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 30 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre introducendo Inter-Slavia Praga, partita della seconda giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026 in programma questa sera alle ore 21:00 a 'San Siro'. I nerazzurri ritroveranno il 'Toro', Lautaro Martínez per il suo esordio stagionale in Europa. Intanto, frecciata di Federico Dimarco all'ex tecnico Simone Inzaghi: "Prima giocavo sempre 60', ora ...".

Rialza la testa la Lazio di Maurizio Sarri che passa (3-0) sul campo del Genoa in uno dei 'Monday Night' del 5° turno di campionato: reti di Matteo Cancellieri, Valentín 'Taty' Castellanos e Mattia Zaccagni. Rientrato, invece, secondo il quotidiano romano, a Napoli, il caso tra Antonio Conte e Kevin De Bruyne dopo la sostituzione del calciatore belga nel finale di gara contro il Milan.

In Champions, occhio a Chelsea-Benfica di stasera, con il ritorno di José Mourinho a 'Stamford Bridge' e a Villarreal-Juventus di domani sera (ore 21:00), perché si prepara a tornare titolare, al centro dell'attacco dei bianconeri, l'attaccante canadese Jonathan David.

