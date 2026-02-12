Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “Sabato Inter-Juventus, il veleno dell’ex Spalletti”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 12 febbraio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 12 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola divide praticamente a metà la sua prima pagina. Nella prima parte, spazio alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, con le due medaglie d'oro conquistate nello slittino, in coppia, con Andrea Vötter e Marion Oberhofer (donne) e Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner (uomini). Nell'altra metà, spazio al calcio.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 12 febbraio 2026

Sabato 14 febbraio, alle ore 20:45, a 'San Siro' si disputerà Inter-Juventus e, come ricordato dal quotidiano torinese, il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti è un grande ex della sfida. Ha allenato, infatti, i nerazzurri tra il 2017 e il 2019, riportandoli in Champions League. La sua esperienza, però, si caratterizzò per qualche veleno di troppo: fu lasciato solo a gestire il caso Mauro Icardi e, sul più bello, il club meneghino lo mandò via per prendere Antonio Conte.

Ha presentato la sfida di sabato, al quotidiano torinese, il doppio ex Felipe Melo. Al Torino si vocifera di un possibile ritorno in panchina di Ivan Jurić e la tifoseria si spacca. C'è chi riprenderebbe volentieri il tecnico croato e chi, al contrario, giudica il suo ciclo in granata abbondantemente finito.

Mentre Conte (Napoli) è deferito per gli insulti all'arbitro della sfida dei quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026 contro il Como, nell'ultimo dei quarti è 1-1 tra Bologna e Lazio: i biancocelesti di Maurizio Sarri avanti ai calci di rigore, in semifinale troveranno l'Atalanta.

