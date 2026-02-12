Prima pagina Tuttosport: “Sabato Inter-Juventus, il veleno dell’ex Spalletti”

Sabato 14 febbraio, alle ore 20:45, a 'San Siro' si disputerà Inter-Juventus e, come ricordato dal quotidiano torinese, il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti è un grande ex della sfida. Ha allenato, infatti, i nerazzurri tra il 2017 e il 2019, riportandoli in Champions League. La sua esperienza, però, si caratterizzò per qualche veleno di troppo: fu lasciato solo a gestire il caso Mauro Icardi e, sul più bello, il club meneghino lo mandò via per prendere Antonio Conte.
Ha presentato la sfida di sabato, al quotidiano torinese, il doppio ex Felipe Melo. Al Torino si vocifera di un possibile ritorno in panchina di Ivan Jurić e la tifoseria si spacca. C'è chi riprenderebbe volentieri il tecnico croato e chi, al contrario, giudica il suo ciclo in granata abbondantemente finito.
Mentre Conte (Napoli) è deferito per gli insulti all'arbitro della sfida dei quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026 contro il Como, nell'ultimo dei quarti è 1-1 tra Bologna e Lazio: i biancocelesti di Maurizio Sarri avanti ai calci di rigore, in semifinale troveranno l'Atalanta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA