Prima pagina Tuttosport: “Sabato Inter-Juventus, il veleno dell’ex Spalletti”

Sabato 14 febbraio, alle ore 20:45, a 'San Siro' si disputerà Inter-Juventus e, come ricordato dal quotidiano torinese, il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti è un grande ex della sfida. Ha allenato, infatti, i nerazzurri tra il 2017 e il 2019, riportandoli in Champions League. La sua esperienza, però, si caratterizzò per qualche veleno di troppo: fu lasciato solo a gestire il caso Mauro Icardi e, sul più bello, il club meneghino lo mandò via per prendere Antonio Conte.