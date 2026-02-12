Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: 'Juventus, tre da Inter. In 8 ruoli domina Chivu'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 12 febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 12 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, a pochi giorni dal 'Derby d'Italia' tra Inter e Juventus (in programma sabato 14 febbraio alle ore 20:45 per la 25^ giornata della Serie A 2025-2026), confronta le due formazioni titolari. E scopre che soltanto tre elementi dei bianconeri di Luciano Spalletti (ovvero Gleison Bremer, Khéphren Thuram e Kenan Yıldız) giocherebbero titolari nei nerazzurri di Cristian Chivu. L'arbitro del match sarà Federico La Penna.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 12 febbraio 2026

Spazio, poi, a Bologna-Lazio, partita disputatasi ieri sera allo stadio 'Dall'Ara', valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026 e terminata, ai calci di rigore, con il passaggio del turno dei biancocelesti di Maurizio Sarri in semifinale. I capitolini se la vedranno con l'Atalanta; l'altra sfida sarà Inter-Como.

Il Napoli punta a recuperare l'acciaccato Scott McTominay per la gara di campionato contro la Roma, mentre, da un'indagine del 'CorSport', si scopre come il Sud Italia sia sempre meno presente nel massimo torneo nazionale. Oggi pomeriggio sorteggio della prossima edizione della Nations League e per l'Italia del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso c''è il rischio di pescare la Norvegia.

