Spazio, poi, a Bologna-Lazio, partita disputatasi ieri sera allo stadio 'Dall'Ara', valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026 e terminata, ai calci di rigore, con il passaggio del turno dei biancocelesti di Maurizio Sarri in semifinale. I capitolini se la vedranno con l'Atalanta; l'altra sfida sarà Inter-Como.
Il Napoli punta a recuperare l'acciaccato Scott McTominay per la gara di campionato contro la Roma, mentre, da un'indagine del 'CorSport', si scopre come il Sud Italia sia sempre meno presente nel massimo torneo nazionale. Oggi pomeriggio sorteggio della prossima edizione della Nations League e per l'Italia del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso c''è il rischio di pescare la Norvegia.
