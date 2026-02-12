Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 12 febbraio 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, a pochi giorni dal 'Derby d'Italia' tra Inter e Juventus (in programma sabato 14 febbraio alle ore 20:45 per la 25^ giornata della Serie A 2025-2026), confronta le due formazioni titolari. E scopre che soltanto tre elementi dei bianconeri di Luciano Spalletti (ovvero Gleison Bremer, Khéphren Thuram e Kenan Yıldız) giocherebbero titolari nei nerazzurri di Cristian Chivu. L'arbitro del match sarà Federico La Penna.