Spazio, poi, molto risicato per il calcio. Nell'ultimo dei quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026, è 1-1 al 'Dall'Ara' tra il Bologna di Vincenzo Italiano e la Lazio di Maurizio Sarri, grazie ai gol di Santiago Castro e Tijjani Noslin. Si decide tutto dagli undici metri, dove i biancocelesti sono più precisi e, così, si guadagnano la semifinale contro l'Atalanta.
Sabato 14 febbraio, alle ore 20:45, a 'San Siro' si disputerà il 'Derby d'Italia' tra l'Inter di Cristian Chivu e la Juventus di Luciano Spalletti e, in casa nerazzurra, l'imperativo è uno solo: non perdere la testa, in tutti i sensi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA