Spazio, poi, molto risicato per il calcio. Nell'ultimo dei quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026, è 1-1 al 'Dall'Ara' tra il Bologna di Vincenzo Italiano e la Lazio di Maurizio Sarri, grazie ai gol di Santiago Castro e Tijjani Noslin. Si decide tutto dagli undici metri, dove i biancocelesti sono più precisi e, così, si guadagnano la semifinale contro l'Atalanta.