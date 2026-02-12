Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Coppa Italia, Lazio in semifinale ai rigori”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 12 febbraio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 12 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica quasi per intero la sua prima pagina alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 in virtù del fatto che l'Italia ha conquistato due medaglie d'oro nello slittino. Trionfano, infatti, le coppie italiane Andrea Vötter e Marion Oberhofer (nel doppio donne) e Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner (nel doppio uomini). Già 13 podi per gli Azzurri nel medagliere.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 12 febbraio 2026

Spazio, poi, molto risicato per il calcio. Nell'ultimo dei quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026, è 1-1 al 'Dall'Ara' tra il Bologna di Vincenzo Italiano e la Lazio di Maurizio Sarri, grazie ai gol di Santiago Castro e Tijjani Noslin. Si decide tutto dagli undici metri, dove i biancocelesti sono più precisi e, così, si guadagnano la semifinale contro l'Atalanta.

Sabato 14 febbraio, alle ore 20:45, a 'San Siro' si disputerà il 'Derby d'Italia' tra l'Inter di Cristian Chivu e la Juventus di Luciano Spalletti e, in casa nerazzurra, l'imperativo è uno solo: non perdere la testa, in tutti i sensi.

