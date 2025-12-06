Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 6 dicembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Napoli-Juventus, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si disputerà domani sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Maradona'. Questo perché, dal campo, la rivalità tra azzurri e bianconeri si ripropone anche sul mercato: entrambi, infatti, sono sul difensore Tiago Gabriel (Lecce) e sul centrocampista Rodri Mendoza (Elche).