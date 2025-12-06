Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Ricci esclusivo: ‘Al Milan grazie al Torino. Modric è spaziale'”

EDICOLA

Prima pagina Tuttosport: “Ricci esclusivo: ‘Al Milan grazie al Torino. Modric è spaziale'”

Prima pagina Tuttosport: 'Ricci esclusivo: 'Al Milan grazie al Torino. Modric è spaziale'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 6 dicembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 6 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Napoli-Juventus, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si disputerà domani sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Maradona'. Questo perché, dal campo, la rivalità tra azzurri e bianconeri si ripropone anche sul mercato: entrambi, infatti, sono sul difensore Tiago Gabriel (Lecce) e sul centrocampista Rodri Mendoza (Elche).

LEGGI ANCHE

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, sabato 6 dicembre 2025

Oggi, alle ore 18:00, a 'San Siro' c'è invece in programma Inter-Como, con Cesc Fàbregas, tecnico dei lariani, che avrebbe potuto sedere sulla panchina nerazzurra al posto di Cristian Chivu. Era stato contattato per primo. "Domanda che fa male", ha risposto ieri ai cronisti in conferenza stampa.

Lunedì sera, alle ore 20:45, sarà la volta del 'Monday Night' Torino-Milan. Sulla sponda granata, c'è aria pesante per il direttore sportivo Davide Vagnati: potrebbe pagare il fallimento del progetto sportivo qualora le cose per la squadra allenata da Marco Baroni dovessero continuare ad andare male.

Sulla sponda rossonera, bella intervista in esclusiva all'ex Samuele Ricci, che ringrazia il Torino se è approdato in un top club come il Milan. Parla poi dell'allenatore Massimiliano Allegri come 'numero uno' e del compagno di reparto Luka Modrić definendolo 'spaziale'.

Chiosa con il sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026. L'Italia del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso conosce già il suo raggruppamento qualora dovesse superare, a marzo, i playoff a cui è chiamata a partecipare. Un Girone, il B, non di certo impossibile contro Canada, Qatar e Svizzera.

Leggi anche
Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter-Como, la sfida di Chivu: ‘Cesc Test'”
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Diavolo è Modric: ecco perché senza il croato il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA