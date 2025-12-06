Oggi, alle ore 18:00, a 'San Siro' c'è invece in programma Inter-Como, con Cesc Fàbregas, tecnico dei lariani, che avrebbe potuto sedere sulla panchina nerazzurra al posto di Cristian Chivu. Era stato contattato per primo. "Domanda che fa male", ha risposto ieri ai cronisti in conferenza stampa.
Lunedì sera, alle ore 20:45, sarà la volta del 'Monday Night' Torino-Milan. Sulla sponda granata, c'è aria pesante per il direttore sportivo Davide Vagnati: potrebbe pagare il fallimento del progetto sportivo qualora le cose per la squadra allenata da Marco Baroni dovessero continuare ad andare male.
Sulla sponda rossonera, bella intervista in esclusiva all'ex Samuele Ricci, che ringrazia il Torino se è approdato in un top club come il Milan. Parla poi dell'allenatore Massimiliano Allegri come 'numero uno' e del compagno di reparto Luka Modrić definendolo 'spaziale'.
Chiosa con il sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026. L'Italia del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso conosce già il suo raggruppamento qualora dovesse superare, a marzo, i playoff a cui è chiamata a partecipare. Un Girone, il B, non di certo impossibile contro Canada, Qatar e Svizzera.
