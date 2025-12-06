Pianeta Milan
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 6 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 6 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026. Qualora l'Italia del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso, nel prossimo mese di marzo, vincesse i playoff, sarebbe inserita nel Girone B con Canada, Qatar e Svizzera. Un'occasione da non perdere per gli Azzurri.

Si parla, quindi, di Milan e dei motivi per cui senza Luka Modrić in campo i rossoneri di Massimiliano Allegri fatichino a costruire gioco. Spazio, poi, alla 14^ giornata della Serie A 2025-2026. Alle ore 18:00, a 'San Siro', in programma Inter-Como: è sfida nella sfida tra i due numeri 10 argentini, Lautaro Martínez e Nico Paz. Domani, invece, alle ore 20:45, sarà la volta di Napoli-Juventus, con l'ex Luciano Spalletti che porterà i suoi in Campania soltanto domani per evitare una notte insonne.

