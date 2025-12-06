Si parla, quindi, di Milan e dei motivi per cui senza Luka Modrić in campo i rossoneri di Massimiliano Allegri fatichino a costruire gioco. Spazio, poi, alla 14^ giornata della Serie A 2025-2026. Alle ore 18:00, a 'San Siro', in programma Inter-Como: è sfida nella sfida tra i due numeri 10 argentini, Lautaro Martínez e Nico Paz. Domani, invece, alle ore 20:45, sarà la volta di Napoli-Juventus, con l'ex Luciano Spalletti che porterà i suoi in Campania soltanto domani per evitare una notte insonne.