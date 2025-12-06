Spazio anche per la presentazione di Napoli-Juventus di domani sera, ore 20:45, con Antonio Conte in piena emergenza a centrocampo: è rimasto soltanto Scott McTominay. I bianconeri di Luciano Spalletti, invece, meditano un tandem d'attacco composto da Kenan Yıldız e Jonathan David.
Oggi alle ore 15:00 c'è Sassuolo-Fiorentina, mentre domani, alle ore 18:00, ecco Lazio-Bologna, con il ritorno di Ciro Immobile - appena rientrato dopo un lungo infortunio - pronto a tornare, da ex, allo stadio 'Olimpico', contro la squadra con cui ha segnato ben 207 gol.
In alto, sotto la testata, il commento al sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026. L'Italia del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso potrebbe finire nel Girone B con Canada, Qatar e Svizzera qualora, a marzo, vincesse i playoff contro Irlanda del Nord e la vincente di Galles-Bosnia.
