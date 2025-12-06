Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: "Inter-Como, la sfida di Chivu: 'Cesc Test'"

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Inter-Como, la sfida di Chivu: 'Cesc Test''
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 6 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 6 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre presentando Inter-Como, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 18:00 a 'San Siro'. Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri, all'esame Cesc Fàbregas (che avrebbe potuto sedere sulla panchina dell'Inter al suo posto se solo l'avesse voluto ...) e Nico Paz.

Spazio anche per la presentazione di Napoli-Juventus di domani sera, ore 20:45, con Antonio Conte in piena emergenza a centrocampo: è rimasto soltanto Scott McTominay. I bianconeri di Luciano Spalletti, invece, meditano un tandem d'attacco composto da Kenan Yıldız e Jonathan David.

Oggi alle ore 15:00 c'è Sassuolo-Fiorentina, mentre domani, alle ore 18:00, ecco Lazio-Bologna, con il ritorno di Ciro Immobile - appena rientrato dopo un lungo infortunio - pronto a tornare, da ex, allo stadio 'Olimpico', contro la squadra con cui ha segnato ben 207 gol.

In alto, sotto la testata, il commento al sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026. L'Italia del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso potrebbe finire nel Girone B con Canada, Qatar e Svizzera qualora, a marzo, vincesse i playoff contro Irlanda del Nord e la vincente di Galles-Bosnia.

