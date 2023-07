Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 4 agosto 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport', in edicola questa mattina, apre con la Juventus e in modo particolare all'esclusione dalle coppe comminata dalla UEFA, che potrebbe essere un vantaggio per pensare solamente al campionato come obiettivo stagionale. Con un Federico Chiesa rinato e con un gruppo meno folto degli altri anni.