Prima pagina Tuttosport: “Che Napoli! Ma le altre non mollano”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 29 novembre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 29 novembre 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Infine 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il commento a Napoli-Lazio, posticipo della 14^ giornata del massimo campionato. 4-0 per gli azzurri di Luciano Spalletti, trascinati da Dries Mertens.

Ma Milan (k.o. in casa contro l'ottimo Sassuolo di Alessio Dionisi) e Inter (in rimonta) non mollano la presa, così come l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che sabato aveva vinto a Torino contro la Juventus.

A proposito, sotto la testata si parla delle indagini sulle plusvalenze di bilancio sospette del club bianconero, in un'inchiesta che, a quanto pare, si sta allargando a macchia d'olio anche per tante altre squadre di Serie A.

Chiusura dedicata, purtroppo, alle molestie subite in diretta dalla giornalista Greta Beccaglia. In casa Torino, invece, si teme un lungo stop per Andrea Belotti. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 29 novembre 2021