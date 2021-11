Milan-Sassuolo, Dionisi: “3 punti importanti, ma non valgono doppio”

Dionisi, tecnico neroverde, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Sassuolo, partita della 14^ giornata della Serie A 2021-2022.

L'allenatore neroverde Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Sassuolo, partita della 14^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni: "Bella partita. Siamo andati sotto e paradossalmente abbiamo fatto meglio. Sono contento per i ragazzi, ora dobbiamo dimostrare di essere cresciuti. Dopo la partita con la Juve non abbiamo avuto continuità di risultati, ora non dobbiamo fermarci. Sono 3 punti importanti, ma non valgono doppio. La prossima è col Napoli, dobbiamo continuare. Il Sassuolo deve essere un po' italiano. Un blocco dobbiamo averlo perché se non si conosce la realtà è difficile trasmetterla a chi viene da fuori. Non siamo una grande città. Se sono italiani e giovani è sicuramente un vantaggio. Nelle partite precedenti ha giocato Traorè che è di qualità, abbiamo spesso giocatori di qualità. Se devo citare un giocatore dico Henrique perché se lo merita. Non abbiamo problemi di gioco, neanche quando perdiamo. Il Milan ci mette in difficoltà per qualità e gioca per vincere. Noi nelle prime 14 non abbiamo affrontato sempre squadre che volevano vincere. Dobbiamo migliorare in quelle situazioni, quando gli avversari vogliono in primis limitarci. Nella prossima col Napoli dovremo riportare questa prestazione. Il Milan è forte e organizzato. L'ho visto bene, oggi si sono viste due belle squadre. Noi dobbiamo giocare di squadra, loro possono permettersi a volte di giocare anche individualmente. Frattesi deve dare continuità a ciò che sta facendo. Ora l'unico errore che può fare è andare indietro a questo interesse mediatico. Non deve creare occasioni, deve essere equilibrato. Sta crescendo. Giovane e si sta meritando questo spazio. Deve dimostrare di essere da Sassuolo già dalla prossima, non è da big. Non dà continuità nei 90'. Oggi deve fare in modo che un allenatore non metta in dubbio lui. Non bastano 14 partite per essere da big, servono stagioni. Poi sta facendo bene e ci sta essere nel mirino delle grandi. Non so se è stata la migliore, ma è stata una grande prestazione. Bravi nella gestione dei momenti. Siamo una squadra che non aveva tanti minuti in Serie A, deve passare dai momenti difficili per poi riconoscerli. Oggi abbiamo gestito meglio, ma non posso dire che le gestiremo tutte bene. Le qualità di Berardi sono indiscutibili e le dimostra ogni partita. Merita attenzioni di grandi club e le ha. Se gioca con noi forse è perché è un orgoglio giocare nel Sassuolo. Scamacca ancora non è equilibrato nella prestazione. La giocata è stata importante perchè ci ha permesso di rientrare subito in partita. Ha doti fisiche e tecniche, ma anche di velocità. Non sempre riesce a dare continuità. Oggi è uscito perchè non stava bene, ma ha fatto abbastanza bene. Nei numeri si potrebbe dire che ha fatto benissimo. Nella prestazione sicuramente ha fatto meglio della prova precedente".