Quotidiani sportivi, le prime pagine tra Napoli e inchiesta plusvalenze

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il terremoto intorno alla Juventus. Nel mirino dei magistrati non soltanto alcune plusvalenze in bilancio sospette, ma anche delle maxi-commissioni versate ai procuratori. In alto, sotto la testata, si analizza il crollo del Milan in casa (1-3) contro il Sassuolo e il netto successo del Napoli (4-0) contro la Lazio che lascia i partenopei da soli in vetta alla classifica in Serie A. Chiusura, dunque, dedicata alle molestie subite in diretta televisiva da Greta Beccaglia, giornalista di 'Toscana TV' e dalle polemiche sul Pallone d'Oro, che sarà assegnato a Lionel Messi anche in questa stagione.