Prima pagina Tuttosport: “Juve, ma ti fai dire che rubi?”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 29 agosto 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo l'1-1 dell'Allianz Stadium contro il Bologna, infatti, tutta l'opinione pubblica è insorta in occasione dell'episodio da rigore che ha visto protagonisti Alex Sandro e Dan Ndoye. Il quotidiano torinese, però, ha richiamato l'attenzione anche sull'episodio che avrebbe potuto portare al penalty per i bianconeri per un affossamento in area rossoblu di Federico Chiesa. Ad ogni modo, l'arbitro Marco Di Bello verrà fermato.