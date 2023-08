Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter, Lukaku-Roma e Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Cagliari-Inter , 'Monday Night' della 2^ giornata della Serie A 2023-2024 . Vincono i nerazzurri, 0-2 , grazie alle reti di Denzel Dumfries e Lautaro Martínez : il mercato può portare, oggi, Benjamin Pavard dal Bayern Monaco . Affare fatto, intanto, in casa Roma per l'arrivo di Romelu Lukaku : il centravanti belga arriverà oggi nella Capitale a bordo dell'aereo privato guidato dal Presidente giallorosso, Dan Friedkin . Mentre la Juventus si consola con il ritrovato Dušan Vlahović , il Milan di Stefano Pioli dà l'assalto a Mehdi Taremi , bomber iraniano del Porto , per completare il suo organico. Presentato, infine, Roberto Mancini come nuovo Commissario Tecnico dell' Arabia Saudita : sarà il più pagato di sempre.

