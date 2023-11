Prima pagina Tuttosport: “Max, hai vinto un rinforzo”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 28 novembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle possibili mosse della Juventus nel calciomercato di gennaio. Il rendimento della squadra di Massimiliano Allegri in campionato, infatti, avrebbe convinto la dirigenza a regalare alla 'Vecchia Signora' un colpo in inverno per poter essere maggiormente attrezzata nella lotta Scudetto con l'Inter.