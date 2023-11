Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan in Champions, tanta Juventus

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle possibili mosse della Juventus nel calciomercato di gennaio. Il rendimento della squadra di Massimiliano Allegri in campionato, infatti, avrebbe convinto la dirigenza a regalare alla 'Vecchia Signora' un colpo in inverno per poter essere maggiormente attrezzata nella lotta Scudetto con l'Inter. Potrebbe arrivare a centrocampo (uno tra Rodrigo de Paul dall'Atlético Madrid e Fabián Ruiz del PSG) o in attacco (piacciono Domenico Berardi del Sassuolo, quindi Heorhij Sudakov dello Shakhtar Donetsk e Jadon Sancho del Manchester United). In alto, sotto la testata, il commento a Bologna-Torino 2-0, uno dei 'Monday Night' della 13^ giornata della Serie A 2023-2024. Crollo dei granata di Ivan Jurić che, per l'occasione, ha fatto fuori il portiere titolare Vanja Milinković-Savić per una lite. Il suo sostituto, Luca Gemello, sbaglia tutto, spalancando la porta a Giovanni Fabbian per il vantaggio rossoblu. Quindi il gol di Joshua Zirkzee. Presentazione anche delle partite di oggi in Champions League. Per il Milan di Stefano Pioli, a 'San Siro' contro il Borussia Dortmund, è l'ultima chiamata per la qualificazione agli ottavi.