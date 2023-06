Prima pagina Tuttosport: “Cuore Rabiot, euforia Weah”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 28 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla dei primi due colpi di calciomercato di Giovanni Manna come direttore sportivo della Juventus. Il primo è il rinnovo ufficiale di Adrien Rabiot per un'altra stagione. Il secondo, invece, è l'acquisto di Timothy Weah dal Lille: domani visite mediche per lo statunitense, figlio dell'ex milanista George. Ultimatum lanciato a Cristiano Giuntoli, D.S. in uscita dal Napoli; la società di Corso Galileo Ferraris proverà comunque a prendere Sergej Milinković-Savić.