Quotidiani sportivi, le prime pagine: firma Thuram, rinnova Rabiot

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla dei primi due colpi di calciomercato di Giovanni Manna come direttore sportivo della Juventus. Il primo è il rinnovo ufficiale di Adrien Rabiot per un'altra stagione. Il secondo, invece, è l'acquisto di Timothy Weah dal Lille: domani visite mediche per lo statunitense, figlio dell'ex milanista George. Ultimatum lanciato a Cristiano Giuntoli, D.S. in uscita dal Napoli; la società di Corso Galileo Ferraris proverà comunque a prendere Sergej Milinković-Savić. Il Torino accelera per Marcos Acuña, terzino sinistro argentino del Siviglia: il campione del mondo in carica è allettato dalla prospettiva di giocare nel campionato italiano. In casa Inter, ieri è stato il giorno di Marcus Thuram: visite mediche e firma del contratto. Marcelo Brozović, però, rifiuta di andare all'Al-Nassr (su di lui anche il Barcellona): un intoppo che frena i nerazzurri nelle trattative in entrata. In Serie B la Sampdoria ufficializza Andrea Pirlo come nuovo allenatore. Chiosa con gli Europei Under 21: stasera, ore 20:45, c'è Italia-Norvegia. Per i quarti di finale bisogna vincere e sperare che Francia e Svizzera non facciano un 'biscotto' ai nostri danni.