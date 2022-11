Prima pagina Tuttosport: Juve-Zaniolo, non è finita!

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 27 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport', oggi in edicola, apre parlando del piano di calciomercato della Juventus per arrivare a Nicolò Zaniolo. Ci saranno molte uscite eccellenti in estate, tra cui Angel Di Maria, e dunque il calciatore della Roma potrebbe essere il prescelto per ringiovanire ancora la rosa bianconera. Lionel Messi salva una brutta Argentina, eroico Wojciech Szczesny, che para prima un rigore, poi compie un miracolo sulla ribattuta e salva la sua Polonia.