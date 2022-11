Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juventus, altri guai in arrivo?

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 30 novembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, ha parlato della Juventus, che rischierebbe anche sul piano sportivo. La F.I.G.C., infatti, ha avviato un'indagine sugli stipendi e la Procura di Torino è pronta a chiedere il processo per il dimissionario Presidente, Andrea Agnelli. Emerge un'indiscrezione: Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, avrebbe voluto dimettersi ma John Elkann lo ha confermato. La 'rosea' presenta, dunque, il nuovo Presidente della 'Vecchia Signora', Gianluca Ferrero e intervista in esclusiva l'ex attaccante David Trezeguet, che si propone di tornare. Proseguono, intanto, i Mondiali in Qatar: stasera, alle ore 20:00, in programma Polonia-Argentina, dove Lionel Messi cercherà la qualificazione al turno successivo, contro Robert Lewandowski, nell'eterna sfida a Cristiano Ronaldo. Ieri passate Olanda, Senegal, Inghilterra e U.S.A.. L'arbitro francese Stéphanie Frappart dirigerà domani Costa Rica-Germania, prima donna nella storia del torneo iridato.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, ha parlato dei rischi sportivi della Juventus, travolta dall'ultimo caos societario con le conseguenti dimissioni di tutto il Consiglio d'Amministrazione, compreso il Presidente Andrea Agnelli. Mentre John Elkann nomina il nuovo Presidente (Gianluca Ferrero) e conferma il tecnico Massimiliano Allegri, l'accusa di falso in bilancio porta alla nuova inchiesta della F.I.G.C. sul club bianconero. Possibile una penalizzazione in classifica. Incredibile notizia di calciomercato: il centrocampista ivoriano Franck Kessié, ex Milan, vuole lasciare il Barcellona per tornare a giocare in Serie A e si è proposto all'Inter. Spazio, poi, ai Mondiali in Qatar che, ieri, hanno visto qualificarsi al turno successivo Olanda (terzo gol di Cody Gakpo in tre gare) e Senegal (a segno anche l'ex napoletano Kalidou Koulibaly) nel Girone A, poi Inghilterra (scatenato Marcus Rashford) e U.S.A. (vinta la 'battaglia' contro l'Iran grazie a Christian Pulisic) nel Girone B. Stasera toccherà all'Argentina di Lionel Messi contro la Polonia di Robert Lewandowski: sarà dentro o fuori per l'Albiceleste.

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus, e, in particolare, del piano di rilancio progettato da John Elkann dopo il caos societario di questi ultimi giorni. Nominato il nuovo Presidente - Gianluca Ferrero - e confermato il tecnico Massimiliano Allegri, quale sarà il futuro del club di corso Galileo Ferraris? Si parla, poi, molto, di calciomercato: il Torino vuole Jesús Vázquez (Valencia) e punta Yacine Adli (Milan). Il tutto mentre l'ex rossonero Franck Kessié, che vuole lasciare il Barcellona, può muoversi verso la Serie A a gennaio in prestito con diritto di riscatto. Il Diavolo non lo rivuole, mentre i nerazzurri potrebbero farci un pensierino. Intervista esclusiva, poi, con Massimo Ambrosini, che parla dei temi del campionato, ma soprattutto di Rafael Leão. Box dedicato, quindi, ai giocatori liberi ora sul mercato o che lo saranno dal prossimo 1° luglio. Ampio risalto, poi, per i Mondiali in Qatar, con gli incontri di ieri che hanno visto qualificare Olanda, Senegal, Inghilterra e U.S.A. agli ottavi e quelli di oggi: andrà in campo l'Argentina.