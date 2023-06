Prima pagina Tuttosport: “Juve, ti guardano tutti”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 27 giugno 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 27 giugno 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di come la Juventus sia la squadra regina, in Italia, in termini di ascolti televisivi. Ma anche di come Adrien Rabiot, centrocampista francese, abbia deciso di rinnovare il contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2024.

In alto, sotto la testata, spazio alle mosse del Milan nel calciomercato estivo. Il Diavolo mette le mani su Ruben Loftus-Cheek del Chelsea e, dai 'Blues', vuole prelevare anche il fantasista Christian Pulisic. Per l'attacco, il tecnico Stefano Pioli ha chiesto Álvaro Morata, in uscita dall'Atlético Madrid. Ma occhio sempre all'ipotesi di vedere Mauro Icardi, ex Inter, indossare la maglia rossonera.

Si parla, quindi, dei gioielli dell'Italia Under 21, come Samuele Ricci del Torino e Fabiano Parisi dell'Empoli, in procinto, però, di diventare della Juve. Chiosa con il mercato del Toro, perché i granata di Urbano Cairo stanno provando a convincere Rodrigo Becão a restare in Serie A anziché scegliere i turchi del Fenerbahçe.

