Quotidiani sportivi, le prime pagine: mercato, ecco i colpi delle big

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 27 giugno 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 27 giugno 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato del Milan. Finalmente, infatti, si smuove qualcosa anche in entrata per i rossoneri: doppio colpo in arrivo dal Chelsea, con il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek e il fantasista statunitense Christian Pulisic. Per il centravanti, si punta su Gianluca Scamacca (West Ham). Oggi, all'Inter, sarà il giorno di Marcus Thuram: visite mediche per il nuovo attaccante dei nerazzurri, che aspettano sempre di poter riprendere Romelu Lukaku dal Chelsea. La Juventus rischia un anno di esclusione dalle coppe europee: così fosse, niente Conference League per i bianconeri, che sarebbero anche sanzionati con una maxi-multa dalla UEFA. L'Italia Under 21, agli Europei di categoria, mette in mostra i suoi gioielli, mentre sono state decise le date del campionato di Serie A 2023-2024.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 27 giugno 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato dell'Inter. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, può dare il via alle sue operazioni in entrata grazie alle imminenti cessioni di André Onana al Manchester United (richiesta di 60 milioni di euro) e di Marcelo Brozović all'Al-Nassr (accordo trovato per 23 milioni di euro). Oggi accoglie Marcus Thuram e presenterà al Sassuolo la sua offerta per Davide Frattesi: 23-24 milioni di euro più il cartellino di Samuele Mulattieri. Mentre Kalidou Koulibaly, appena trasferitosi dal Chelsea all'Al-Hilal, in un'intervista esclusiva consiglia a Victor Osimhen di non lasciare il Napoli, arrivano i primi colpi del Milan in questa sessione di trattative. Dopo Marco Sportiello (visite mediche oggi), ecco Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic dal Chelsea. La Juventus incassa il sì di Adrien Rabiot al rinnovo annuale, prende Timothy Weah e si prepara ad accogliere il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. È invece Rodri Sánchez del Betis il nuovo centrocampista per il Napoli di Rudi Garcia.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 27 giugno 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di come la Juventus sia la squadra regina, in Italia, in termini di ascolti televisivi. Ma anche di come Adrien Rabiot, centrocampista francese, abbia deciso di rinnovare il contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2024. In alto, sotto la testata, spazio alle mosse del Milan nel calciomercato estivo. Il Diavolo mette le mani su Ruben Loftus-Cheek del Chelsea e, dai 'Blues', vuole prelevare anche il fantasista Christian Pulisic. Per l'attacco, il tecnico Stefano Pioli ha chiesto Álvaro Morata, in uscita dall'Atlético Madrid. Ma occhio sempre all'ipotesi di vedere Mauro Icardi, ex Inter, indossare la maglia rossonera. Si parla, quindi, dei gioielli dell'Italia Under 21, come Samuele Ricci del Torino e Fabiano Parisi dell'Empoli, in procinto, però, di diventare della Juve. Chiosa con il mercato del Toro, perché i granata di Urbano Cairo stanno provando a convincere Rodrigo Becão a restare in Serie A anziché scegliere i turchi del Fenerbahçe.