Prima pagina Tuttosport: La Premier League chiama Simone Inzaghi

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 27 febbraio 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla dell'interesse di Chelsea e Manchester United per Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter. Il tecnico piacentino, nel mirino anche di Liverpool e Barcellona, prende attualmente in nerazzurro uno stipendio di 5,5 milioni di euro a stagione. Inglesi pronte a dargliene 8. Servirà un rinnovo a cifre importanti per trattenerlo.