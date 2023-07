Prima pagina Tuttosport: “Miretti: ‘Fare il Pogba? Sono pronto'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 26 luglio 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 26 luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Fabio Miretti, fresco di rinnovo del contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2027. Si dichiara pronto a fare le veci di Paul Pogba, perennemente infortunato. Il suo futuro, però, sarà valutato al rientro della Juve dalla tournée americana: potrebbe anche partire in prestito.