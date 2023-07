Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milik, Lukaku e Miretti

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva ad Arkadiusz Milik, centravanti polacco della Juventus. Si dice convinto che i bianconeri si giocheranno lo Scudetto con il Napoli e con le milanesi e auspica la permanenza di Dušan Vlahović. In alto, sotto la testata, si parla del Milan: oggi arriva Samuel Chukwueze, il settimo colpo della campagna acquisti rossonera, per le visite mediche. Inoltre, c'è un'intervista - sempre in esclusiva - a Tijjani Reijnders, nuovo arrivo del Diavolo. Oggi nuovo 'esame' per Marcus Thuram nel ruolo di centravanti dell'Inter, mentre sono da registrare tre interessanti movimenti di calciomercato. Il primo, è il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli. Quindi, il colpo El Bilal Touré per l'Atalanta e, infine, l'approdo di Djibril Sow alla Lazio.