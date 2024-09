Prima pagina Tuttosport: “Coppa Italia: il Toro dorme, l’arbitro pure”

Il Como di Cesc Fàbregas vince la sua prima partita in campionato. Lo fa, in rimonta, 2-3, sul campo dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, giunta alla sua terza sconfitta in cinque partite disputate. Brutte notizie anche per l'Inter. Distrazione muscolare per Nicolò Barella, dovrà fermarsi per circa un mese. Davide Frattesi avrà dunque l'occasione per giocare titolare.