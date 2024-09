Quotidiani sportivi, le prime pagine: Abraham, infortuni, Coppa Italia

1 di 3

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 25 settembre 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Tammy Abraham, attaccante inglese classe 1997 che il Milan ha preso in prestito secco dalla Roma nell'ultimo giorno di calciomercato estivo. Subito protagonista in campo e leader nello spogliatoio, l'ex Chelsea si vede rossonero anche in futuro: vedremo se sarà accontentato.

In alto, sotto la testata, la decisione della UEFA di revocare l'assegnazione della finale della Champions League 2026-2027 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Il Comune, infatti, non ha potuto garantire che, in tale data, non vi sarebbero stati dei lavori all'interno dell'impianto. Si candida lo stadio 'Olimpico' di Roma per prenderne il posto.

Lautaro Martínez, attaccante dell'Inter e capocannoniere dell'ultimo campionato, è ancora a secco di gol in questa stagione. Il capitano ha chiesto alla società nerazzurra di potersi allenare di più per migliorare la condizione fisica e tornare decisivo sotto porta. Prima vittoria, intanto, del Como di Cesc Fàbregas nella massima serie a 21 anni di distanza dall'ultima volta.

I lariani hanno vinto in trasferta, 2-3, sul campo dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che incassa, così la terza sconfitta in cinque partite. Spazio anche alla Coppa Italia: avanti Sassuolo, Cagliari e Empoli, che hanno battuto rispettivamente Lecce (0-2 in trasferta), Cremonese (1-0 in casa) e Torino (1-2 in trasferta).

Torna oggi l'Europa League: la Lazio di Marco Baroni sarà di scena al 'Volksparkstadion' di Amburgo (Germania) contro gli ucraini della Dynamo Kyiv. Partita in programma alle ore 21:00.