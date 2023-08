Prima pagina Tuttosport: “Allegri chiama Morata”

L' Atalanta piomba su Alessandro Buongiorno , difensore e capitano del Torino : offerta da 25 milioni di euro, più il cartellino di Brandon Soppy e la strada spianata per il riscatto di Aleksey Miranchuk , già in granata nell'ultima stagione. Ma Urbano Cairo , Presidente del Toro, si oppone. Il direttore sportivo dei piemontesi, Davide Vagnati , intanto ritorna su Isak Hien dell' Hellas Verona e strappa un mezzo 'sì' a Musa Barrow del Bologna .

La Fiorentina rifiuta 43 milioni di euro dal Brentford per Nico González. Quindi, due curiosità: cade il vincolo di territorialità per gli arbitri, che potranno ora dirigere anche squadre vicine alla loro sezione di appartenenza. Poi, a Málaga, i tifosi si ribellano in maniera scherzosa contro Abdullah bin Nasser bin Abdullah Al Ahmed Al Thani, patron del club, unico sceicco che non può spendere.